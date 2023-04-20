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Москва
Профиль пользователя KirillBaikovytch

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О себе

Привет, я на самом деле увлекаюсь килотонной вещей , но мои любимые увлечения это велосипед и фотография. Катаюсь на велике как городском так и трюковом (сейчас в моем велопарке кантрийник и бмх, но в планах покупка шоссера). А так я ещё занимаюсь графическим дизайном и являюсь пивным сомелье (без шуток я им работаю).
Так же люблю смотреть самое разнообразное кино и анимацию и в целом увлекаюсь гик культурой от комиксов до аниме манги и игровой индустрии.
Вообще говоря увлекаюсь всем по немногу. Уверен нам будет что обсудить!

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🏫 Учеба🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

ТФП (бесплатно) фотосъемка в первой половине дня.

Москва → активный отдых

Найти людей для совместных покатушек на велосипеде

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Интеллектуальных и творческих разговоров

Откликнулись 43 участника

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