О себе

Привет, я на самом деле увлекаюсь килотонной вещей , но мои любимые увлечения это велосипед и фотография. Катаюсь на велике как городском так и трюковом (сейчас в моем велопарке кантрийник и бмх, но в планах покупка шоссера). А так я ещё занимаюсь графическим дизайном и являюсь пивным сомелье (без шуток я им работаю).

Так же люблю смотреть самое разнообразное кино и анимацию и в целом увлекаюсь гик культурой от комиксов до аниме манги и игровой индустрии.

Вообще говоря увлекаюсь всем по немногу. Уверен нам будет что обсудить!