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Москва
Привет, я на самом деле увлекаюсь килотонной вещей , но мои любимые увлечения это велосипед и фотография. Катаюсь на велике как городском так и трюковом (сейчас в моем велопарке кантрийник и бмх, но в планах покупка шоссера). А так я ещё занимаюсь графическим дизайном и являюсь пивным сомелье (без шуток я им работаю).
Москва
Профиль пользователя KirillBaikovytch
О себе
Привет, я на самом деле увлекаюсь килотонной вещей , но мои любимые увлечения это велосипед и фотография. Катаюсь на велике как городском так и трюковом (сейчас в моем велопарке кантрийник и бмх, но в планах покупка шоссера). А так я ещё занимаюсь графическим дизайном и являюсь пивным сомелье (без шуток я им работаю).
Так же люблю смотреть самое разнообразное кино и анимацию и в целом увлекаюсь гик культурой от комиксов до аниме манги и игровой индустрии.
Вообще говоря увлекаюсь всем по немногу. Уверен нам будет что обсудить!
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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