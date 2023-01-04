Москва
Профиль пользователя Kirill.a.p
О себе
Люблю путешествия, дороги, пейзажи, природу, чувство свободы, душевные разговоры. Есть тяга к творчеству. Увлекаюсь 3д моделированием, фото и видео монтажем. Иногда бренчу на гитаре. Моя страсть - автомобили. Нравится все с ними связанное. Иногда езжу с друзьями в тир. Недавно купил сапборд. Вместо шумной тусовки предпочту уютную компанию с настолками...
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Обо всём на свете🙃
Пообщаться на любые темы
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Поговорим обо всём на свете)
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Обсудить кризис среднего возраста)
Поиграть в настольный теннис
Ищу человека, который всё понял
Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми
Книги, изменившие ваше восприятие себя и мира
Пообщаться на любые темы)
Ваш любимый холодный летний напиток?
Обсудить погоду в городе
За любой движ
Обсудим синдром отложенной жизни
Интересует взаимовыгодный обмен мемами на постоянной основе ))
Серьёзный разговор
Хочу собрать компанию для игры в волейбол
Покататься на роликах по набережной на парке Культуры
Початиться, мб подружиться
устроить пикник в Комарово/Сестрорецке
Есть у кого идеи, что за машину на акпп можно взять до 300тр?
Расширить круг общения
Поездка в Переславль
Сыграем????
На концерт в честь памяти Честера (Linkin Park)
Давай поболтаем о музыке, может замутим группу
Погулять и попить кофе
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