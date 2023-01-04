Москва
Профиль пользователя Kirill.a.p

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О себе

Люблю путешествия, дороги, пейзажи, природу, чувство свободы, душевные разговоры. Есть тяга к творчеству. Увлекаюсь 3д моделированием, фото и видео монтажем. Иногда бренчу на гитаре. Моя страсть - автомобили. Нравится все с ними связанное. Иногда езжу с друзьями в тир. Недавно купил сапборд. Вместо шумной тусовки предпочту уютную компанию с настолками...

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба 💰 Бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться на любую тему, расширить круг знакомств

Москва → активный отдых

Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

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Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь

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