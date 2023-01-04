О себе

Люблю путешествия, дороги, пейзажи, природу, чувство свободы, душевные разговоры. Есть тяга к творчеству. Увлекаюсь 3д моделированием, фото и видео монтажем. Иногда бренчу на гитаре. Моя страсть - автомобили. Нравится все с ними связанное. Иногда езжу с друзьями в тир. Недавно купил сапборд. Вместо шумной тусовки предпочту уютную компанию с настолками...