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Москва
Профиль пользователя Kirill_Riga

фото пользователя Kirill_Riga

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поужинать

маленькое фото пользователя Angelina_Angel
маленькое фото пользователя Lime
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 214 участников

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