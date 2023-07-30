Был в сети вчера

Прогуляться и выпить пиво в Pivaldi

Прогуляться в центре, посидеть в кафе, пообщаться))

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