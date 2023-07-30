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Москва
Профиль пользователя Kirill_lis

фото пользователя Kirill_lis

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и выпить пиво в Pivaldi

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Daria19039

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, посидеть в кафе, пообщаться))

Откликнулось 12 участников

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