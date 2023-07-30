⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Kirill_lis
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍷 Выпить в баре🖼 Выставка / музей🎭 Театр
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам