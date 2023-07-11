Москва
Профиль пользователя Kirill_dvel
О себе
Бегаю, люблю гулять по Москве и пить вкусный кофе. Достаточно разносторонний не откажусь от общения
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться по Москве , выпить кофе 👍🏻
Москва → прогуляться, перекусить
Хочу прогуляться
Москва → активный отдых
Кто хочет побегать в центре Москвы или лужниках, выбираем день и гоу 😁
Москва → прогуляться, перекусить
Кто составит компанию ?
Москва → прогуляться, перекусить
Встречусь после 18 прогуляться, пообщаться. Я в центре )
Москва → прогуляться, перекусить
Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁
Москва → прогуляться, перекусить
Отличная погода для прогулок, разговоров и тд. Кто присоединиться?)
Участие в других событиях
Москва → Другое
Все начинается с малого
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Хола, амигос, комо эстас?)
Москва → Другое
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Москва → Другое
Прогулки Крылатское
Москва → Другое
Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь
Москва → Другое
Прогуляться, попить кофе
Москва → Другое
Поездка в другой город
Москва → Другое
Просто подышать
Москва → Другое
Вступай в нашу большую семью нас уже 250 человек❤️
Москва → Другое
Прогуляться по Москве
Москва → Другое
Иду 11.07.23 в клуб Bizarre на м.автозаводская.
Москва → Другое
Сходить на Выставку «После импрессионизма...»
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