Москва
Профиль пользователя Kirill_dvel

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О себе

Бегаю, люблю гулять по Москве и пить вкусный кофе. Достаточно разносторонний не откажусь от общения

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве , выпить кофе 👍🏻

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться

Москва → активный отдых

Кто хочет побегать в центре Москвы или лужниках, выбираем день и гоу 😁

Москва → прогуляться, перекусить

Кто составит компанию ?

Москва → прогуляться, перекусить

Встречусь после 18 прогуляться, пообщаться. Я в центре )

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁

Москва → прогуляться, перекусить

Отличная погода для прогулок, разговоров и тд. Кто присоединиться?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Погулять в парке

маленькое фото пользователя dima10
Москва → Другое

Хола, амигос, комо эстас?)

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя Djony
Москва → Другое

Прогулки Крылатское

маленькое фото пользователя Kirill.a.p
Москва → Другое

Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь

маленькое фото пользователя VOLNA
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя SM96
Москва → Другое

Поездка в другой город

маленькое фото пользователя AntonyS
Москва → Другое

Просто подышать

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое

Вступай в нашу большую семью нас уже 250 человек❤️

маленькое фото пользователя Vadim0193
Москва → Другое

Прогуляться по Москве

маленькое фото пользователя Mr.donut
Москва → Другое

Иду 11.07.23 в клуб Bizarre на м.автозаводская.

маленькое фото пользователя Roman24
Москва → Другое

Сходить на Выставку «После импрессионизма...»

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