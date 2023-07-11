Бегаю, люблю гулять по Москве и пить вкусный кофе. Достаточно разносторонний не откажусь от общения

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

Москва → прогуляться, перекусить Отличная погода для прогулок, разговоров и тд. Кто присоединиться?)

Москва → прогуляться, перекусить Прогуляться, пообщаться на разные темы. Все кроме политики 😁

Москва → прогуляться, перекусить Встречусь после 18 прогуляться, пообщаться. Я в центре )

Москва → активный отдых Кто хочет побегать в центре Москвы или лужниках, выбираем день и гоу 😁

Москва → Другое Иду 11.07.23 в клуб Bizarre на м.автозаводская.

Москва → Другое Вступай в нашу большую семью нас уже 250 человек❤️

Москва → Другое Поездка в другой город

Москва → Другое Собираемся в кальянную, поиграть в настолки и подымить.Присоединяйтесь

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Все начинается с малого

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