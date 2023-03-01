Москва
Профиль пользователя Kirill888

фото пользователя Kirill888

О себе

Слушаю deep techno, lounge, chillstrp. Путешествую, хожу в походы, людю ночевки на природе.

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян, пообщеться.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mashenka
Москва → Другое

Сб 3.06, дерби в Подмосковье

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