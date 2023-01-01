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Москва
Москва
Профиль пользователя Kirill2109
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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