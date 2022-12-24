Москва
Профиль пользователя Kirill

фото пользователя Kirill
фото #2 пользователя Kirill

О себе

Гуляю в парках, катаюсь на велосипеде, пью алкоголь, ем еду.
В выходной можно почилить на пляже, выпить в баре или сгонять на стендап
У меня только всратые фотки со мной

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Привет с Pikabu 😉

Москва → прогуляться, перекусить

Если ты смелый, ловкий, умелый

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

погулять, познакомиться

маленькое фото пользователя Ju92
Москва → Другое

Выпить винца в баре

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя kateha
Москва → Другое

Посидеть в дискорде с вебками

маленькое фото пользователя Xoma99
Москва → Другое

Пообщаться и погулять в парке

маленькое фото пользователя DianaDinser
Москва → Другое

Пойти выпить

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя Lesya.aaaaaaa
Москва → Другое

Найти компанию для выпивки

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить групповые чаты

маленькое фото пользователя Tamlakari
Москва → Другое

Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

маленькое фото пользователя Eva_Forever
Москва → Другое

Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

маленькое фото пользователя Akhmed
Москва → Другое

Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

маленькое фото пользователя Jull
Славянск-на-Кубани → Другое

Пабг,Мобайл Леджендз

маленькое фото пользователя Veronke
Москва → Другое

Давайте погуляем по вечерней Москве)

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Потренить вместе

маленькое фото пользователя tanysha
Москва → Другое

Я ищу человечков для прогулок, общения и разговоров по душам ))

маленькое фото пользователя NastNenast
Москва → Другое

Пообщаться, сходить в бар

маленькое фото пользователя Klizau
Москва → Другое

Круто провести выходные

маленькое фото пользователя LisaAlisa030
Москва → Другое

Настольные игры

маленькое фото пользователя sofabrik
Москва → Другое

рефлексировать

маленькое фото пользователя Mikusya
Москва → Другое

Поиграть в MLBB

маленькое фото пользователя Nata
Москва → Другое

Поговорить по душам как минимум)

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Теперь в событиях есть групповые чаты

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

Потестить кое-что

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.