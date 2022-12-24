Москва
Профиль пользователя Kirill
О себе
Гуляю в парках, катаюсь на велосипеде, пью алкоголь, ем еду.
В выходной можно почилить на пляже, выпить в баре или сгонять на стендап
У меня только всратые фотки со мной
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Для пятничных и субботних баров
Москва → Другое
погулять, познакомиться
Москва → Другое
Выпить винца в баре
Москва → Другое
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Москва → Другое
Посидеть в дискорде с вебками
Москва → Другое
Пообщаться и погулять в парке
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends
Москва → Другое
Провести тематическую вечеринку
Москва → Другое
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Москва → Другое
Найти компанию для выпивки
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Москва → Другое
Потусить, выпить и послушать Melodic Techno
Москва → Другое
Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью
Славянск-на-Кубани → Другое
Пабг,Мобайл Леджендз
Москва → Другое
Давайте погуляем по вечерней Москве)
Москва → Другое
Потренить вместе
Москва → Другое
Я ищу человечков для прогулок, общения и разговоров по душам ))
Москва → Другое
Пообщаться, сходить в бар
Москва → Другое
Круто провести выходные
Москва → Другое
Настольные игры
Москва → Другое
рефлексировать
Москва → Другое
Поиграть в MLBB
Москва → Другое
Поговорить по душам как минимум)
Москва → Другое
Теперь в событиях есть групповые чаты
Москва → Другое
Потестить кое-что
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