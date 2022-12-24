Гуляю в парках, катаюсь на велосипеде, пью алкоголь, ем еду. В выходной можно почилить на пляже, выпить в баре или сгонять на стендап У меня только всратые фотки со мной

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика

Москва → Другое Теперь в событиях есть групповые чаты

Москва → Другое Поговорить по душам как минимум)

Москва → Другое Я ищу человечков для прогулок, общения и разговоров по душам ))

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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