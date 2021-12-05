Бегаю по утрам 🏃🏾‍♀️ КМС по восточным боевым единоборствам 😅, коричневый пояс 🙂 катаюсь на сноуборде 🏂, логоборде, хожу под парусом ⛵️, фехтование 🤺 работу любимую работаю 🌚 Недавно окончила высшее образование - инженер-авиаконструктор (тут удар пяткой в грудь😂)

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🪐 Астрология / таро 🖼 Выставка / музей

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 🍷 Алкоголь 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность

Москва → прогуляться, перекусить У меня выходные, какие у кого планы?

Рязань → Другое Хотелось бы пообщаться с интересными людьми😉

Москва → Другое Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

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