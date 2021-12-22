Москва
Профиль пользователя Kira6002

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О себе

Очень нравятся любые животные, исключений нет. Обожаю читать, особенно книги Стивена Кинга, сама пишу небольшие произведения. Люблю смотреть фильмы в жанре ужасов и фентези. Я меломан и часто хожу в наушниках, но особенно люблю каверы на скрипке. Занимаюсь лёгкой атлетикой и люблю плавание.

Профиль обновлён 15 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🏢 Работа ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 📺 Политика

События пользователя

Москва → пообщаться

Хочу пообщаться хоть с кем-то.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

маленькое фото пользователя Ekaterina_Kot
Санкт-Петербург → Другое

Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

маленькое фото пользователя Marya
Нижний Новгород → Другое

Хочу пообщаться

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