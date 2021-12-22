Очень нравятся любые животные, исключений нет. Обожаю читать, особенно книги Стивена Кинга, сама пишу небольшие произведения. Люблю смотреть фильмы в жанре ужасов и фентези. Я меломан и часто хожу в наушниках, но особенно люблю каверы на скрипке. Занимаюсь лёгкой атлетикой и люблю плавание.

Профиль обновлён 15 мая 2023 г.

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Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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