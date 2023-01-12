Москва
Профиль пользователя Ki.ra
О себе
Люблю открывать для себя новые интересные места и занятия. Рестораны, выставки, кино, прогулки по Москве, картинг, скалодром, стендап, фестивали, и конечно же красивые фотографии 💖
Занимаюсь психологией, увлекаюсь фотографией, астрологией, нравится собирать алмазные мозаики.
Хотелось бы расширить свой круг общения и найти целеустремленных, веселых, активных подруг! 🫶🏻
Профиль обновлён 23 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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