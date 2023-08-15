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Москва
Профиль пользователя Kioko_145x

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О себе

Проосто ищу друзей для общения. Занимаюсь рисованием людей и пейзажев.

Профиль обновлён 31 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ✝️ Религия ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр
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