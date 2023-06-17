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Москва
Профиль пользователя Kinolog94

фото пользователя Kinolog94

О себе

Занимаюсь собаками дрессировка собак Москва и область

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба✝️ Религия☣️ Токсичность📚 Книги📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍷 Выпить в баре💨 Кальян🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие

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📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Люблю общаться на любые темы от говна до шоколада

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулись 443 участника

маленькое фото пользователя Mariii

Новороссийск → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Откликнулись 94 участника

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулся 61 участник

маленькое фото пользователя Dmitry2097

Москва → прогуляться, перекусить

Мне интересны новые люди, обсудим всё или ничего

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Встреча-нетворкинг для ДРУЖЕСКИХ/ПОЛЕЗНЫХ знакомств 🤝 с Психологическими играми😊

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Love_pet

Москва → пообщаться

Какой твой любимый интересный факт?

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Maria88

Москва → пообщаться

Давайте поговорим о чем-то высоком и не очень 🤔

Откликнулось 11 участников

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