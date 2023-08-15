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Москва
Профиль пользователя Kinky

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О себе

Бывают в Мск 1-2 раза в году, есть свои друзья здесь, но собрать всех трудно на лазертаг, например. Путешествую последние 5 лет(35 стран), родом из Томска.

Профиль обновлён 2 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → активный отдых
Лазер таг🌙🪷💫 say yes

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nature_city
Москва → Другое
Посоветуйте, пожалуйста, сериал. Мои любимые: "Чужестранка", "Полдарк"
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