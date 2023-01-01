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Москва
Москва
Профиль пользователя KingOf_buffoons
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан
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