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Москва
Профиль пользователя KingOf_buffoons

фото пользователя KingOf_buffoons

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Зима - время гулять по вечерней снежной Москве и периодически греться в кафе)

маленькое фото пользователя Alena30
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 120 участников

маленькое фото пользователя DenZo

Москва → собрать компанию

Наконец-то лучшая коммуна для поиска друзей и встреч появилась!!!🔥🔥🔥

Откликнулись 64 участника

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