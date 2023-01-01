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Москва
Москва
Профиль пользователя King.kings
О себе
Помогаю девушкам обрести себя и встать на финансовый путь. Не устраивает нынешнее положение, мало денег, а молодость уходит? Пиши, сориентирую.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться
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