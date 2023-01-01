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Москва
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О себе

Привет, мой друг, если ты читаешь это сообщение по сей день , то видимо абоненту грустно( Буду рад новым знакомствам ✌️

Был в сети вчера

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