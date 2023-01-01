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Москва
Профиль пользователя Kilivra

фото пользователя Kilivra

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кальян, где-нибудь в центре

Москва → прогуляться, перекусить

Покурить кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anjjjj

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

Откликнулись 64 участника

маленькое фото пользователя Ana777

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать в модном месте, погулять, пообщаться

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Dinaasd

Москва → активный отдых

Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя 21angelina21

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю на свидание/ужин, живу метро Сокольники

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Alinka.a

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу компанию на ночной каток City sport.светомузыка,диджей,конкурсы

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Lesya97

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет и имеет возможность рвануть на недельку в Турциию?

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Babaikaya

Москва → прогуляться, перекусить

Куда-нибудь выбраться: погулять, сходить в бар, пообщаться

Откликнулись 2 участника

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