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Москва
Профиль пользователя kiireeva.v

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О себе

Ищу подругу! Переехав в новый город, появляется потребность в классном общении и времяпрепровождении. Есть милая собачка и попугай (да, я люблю животных) Удаленно работаю, увлекаюсь шитьем, безумно хочу пойти на танцы. Пойдем гулять, сделаем кучу классных фоток и обсудим все на свете?

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

ищу подругу, близкого человека по духу💖

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Найти подруг. 💛

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найти подруг 💘💘💘

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Погулять в выходные, сходить в ресторан, пофоткаться 💁🏼‍♀️

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Найти подругу, которая будет на одной волне)

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Москва → прогуляться, перекусить

одеться во все розовое и сходить на фильм барби!!

Откликнулись 2 участника

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