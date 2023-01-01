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Москва
Москва
Профиль пользователя kiireeva.v
О себе
Ищу подругу! Переехав в новый город, появляется потребность в классном общении и времяпрепровождении. Есть милая собачка и попугай (да, я люблю животных) Удаленно работаю, увлекаюсь шитьем, безумно хочу пойти на танцы. Пойдем гулять, сделаем кучу классных фоток и обсудим все на свете?
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино
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