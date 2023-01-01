О себе

Ищу подругу! Переехав в новый город, появляется потребность в классном общении и времяпрепровождении. Есть милая собачка и попугай (да, я люблю животных) Удаленно работаю, увлекаюсь шитьем, безумно хочу пойти на танцы. Пойдем гулять, сделаем кучу классных фоток и обсудим все на свете?