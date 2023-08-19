Приятно познакомиться, мое имя Жанна, скоро пойдёт 22 год) Люблю разговоры на абсолютно разные темы и долгие прогулки. Ни разу не ходила в ночные клубы или шумные бары, предпочитая этому более "пенсионерское" времяпрепровождение) Говорят же, "скажи мне кто твои друзья, и я скажу кто ты". Поэтому очень хочется найти людей, что были бы не прочь пытаться в различные мероприятия как развлекательные, так и образовательные. У меня есть мечта: найти кого-то, с кем можно было бы погулять, пообщаться, покушать чего-нибудь вкусненького, а потом читать одну (или разные) книги, попутно обсуждая прочитанное и делясь своими мыслями. Было бы здорово научиться играть в настолки!! А также практиковать английский язык) Я довольно толерантный человек, но только к тем, кто толерантен в ответ. Надеюсь, мы сможем отлично провести время и надолго его запомнить)

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.