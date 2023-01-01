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Москва
Москва
Профиль пользователя KidMarten
О себе
Работаю в ИТ, ML Engineer’ом. В свободное время играю джаз/блюз на пианино. Начал в этом году тягать железки.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🧠 Психология / саморазвитие
Не нравится:
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