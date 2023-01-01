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Москва
Профиль пользователя KidMarten

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О себе

Работаю в ИТ, ML Engineer’ом. В свободное время играю джаз/блюз на пианино. Начал в этом году тягать железки.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🧠 Психология / саморазвитие

Не нравится:

🏫 Учеба🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино
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