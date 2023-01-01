Москва

Профиль пользователя KidMarten

О себе Работаю в ИТ, ML Engineer’ом. В свободное время играю джаз/блюз на пианино. Начал в этом году тягать железки.

Был в сети на прошлой неделе

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