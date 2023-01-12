Позитивный, юморной, за любой движок, нравится кататься на машине и слушать музыку под рассветы и закаты и снимать истории

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться 🎮 Видеоигры 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

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