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Москва
Москва
Профиль пользователя Kiani
О себе
Я люблю черный шоколад, белый снег и красные розы – в этих трех цветах столько вкуса, счастья и аромат.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль
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