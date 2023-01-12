О себе

Мне 22 , учусь на автомеханика, да и это не прикол и не шутка , разберу вас на гайки 😂люблю сарказм , обнимашки 😇,черный юмор ,теплых людей … жаль что только кроме общения пока нечего предложить ,я недосягаемый персонаж ☹️ на данный момент жизни . Всем рада ☺️