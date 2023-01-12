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Москва
Москва
Профиль пользователя Khunta
О себе
Мне 22 , учусь на автомеханика, да и это не прикол и не шутка , разберу вас на гайки 😂люблю сарказм , обнимашки 😇,черный юмор ,теплых людей … жаль что только кроме общения пока нечего предложить ,я недосягаемый персонаж ☹️ на данный момент жизни . Всем рада ☺️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения📚 Книги🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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