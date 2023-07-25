Люблю путешествовать, читать, гулять в хорошую погоду. Не люблю темы о детях

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

Москва → прогуляться, перекусить Погулять вечером в районе Бутово, но можно где-то еще

Москва → Другое Сходить сегодня на концерт Руки вверх

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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