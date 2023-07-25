Москва
Профиль пользователя Khanna

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О себе

Люблю путешествовать, читать, гулять в хорошую погоду. Не люблю темы о детях

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → другое

Найти единомышленников

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять вечером в районе Бутово, но можно где-то еще

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

маленькое фото пользователя Toria
Москва → Другое

Найти подругу🙃

маленькое фото пользователя Nadejda
Москва → Другое

Ищу новые знакомства и подруг

маленькое фото пользователя Katrin_esk
Москва → Другое

Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Сходить сегодня на концерт Руки вверх

маленькое фото пользователя Vera_123
Москва → Другое

Идем гулять прям сейчас) Юг Мск

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