Москва
Профиль пользователя Khanna
О себе
Люблю путешествовать, читать, гулять в хорошую погоду. Не люблю темы о детях
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб
Не нравится:
✝️ Религия ☣️ Токсичность 🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Москва → Другое
Найти подругу🙃
Москва → Другое
Ищу новые знакомства и подруг
Москва → Другое
Прогуляться по вечерней Москве, попить кофе/вина. 40+))
Москва → Другое
Сходить сегодня на концерт Руки вверх
Москва → Другое
Идем гулять прям сейчас) Юг Мск
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