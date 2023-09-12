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Москва
работаю с детьми в фитнес клубе, учусь на коррекционной педагогике, дальше планирую идти на психологию. увлекаюсь творчеством, шахматами, занимаюсь спортиком. хочу найти творческих людей: иллюстраторов, художников, граффитчиков, арт-терапевтов в идеале
Москва
Профиль пользователя khalilovaelina
О себе
работаю с детьми в фитнес клубе, учусь на коррекционной педагогике, дальше планирую идти на психологию. увлекаюсь творчеством, шахматами, занимаюсь спортиком. хочу найти творческих людей: иллюстраторов, художников, граффитчиков, арт-терапевтов в идеале
люди до 23 лет
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Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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