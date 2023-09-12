О себе

работаю с детьми в фитнес клубе, учусь на коррекционной педагогике, дальше планирую идти на психологию. увлекаюсь творчеством, шахматами, занимаюсь спортиком. хочу найти творческих людей: иллюстраторов, художников, граффитчиков, арт-терапевтов в идеале

люди до 23 лет