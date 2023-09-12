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Москва
Профиль пользователя khalilovaelina

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О себе

работаю с детьми в фитнес клубе, учусь на коррекционной педагогике, дальше планирую идти на психологию. увлекаюсь творчеством, шахматами, занимаюсь спортиком. хочу найти творческих людей: иллюстраторов, художников, граффитчиков, арт-терапевтов в идеале
люди до 23 лет

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🚶‍♀️ Прогуляться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🎭 Театр🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💨 Кальян🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

пойти на арт-маркет болото

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Откликнулся 1 участник
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