Москва
Профиль пользователя Kfimh

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Профиль обновлён 19 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 🏢 Работа 🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → путешествия

Небольшое путешествие

Москва → прогуляться, перекусить

После рекомендации хочу посетить J'pan, после буду рада прогуляться)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Loonariss
Москва → Другое

Ищу новые знакомства, круг общения, путешествия.

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

Попить кофе в классном месте, поболтать 💗

маленькое фото пользователя veronsor
Москва → Другое

Хочу сделать классные фотографии!Есть у кого-то ещё такое желание?

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