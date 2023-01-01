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Москва
Москва
Профиль пользователя keysi
О себе
кейси, 18 лет, учусь на рекламе, водолей 😋
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать
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