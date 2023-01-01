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Москва
Профиль пользователя keysi

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О себе

кейси, 18 лет, учусь на рекламе, водолей 😋

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать

События пользователя

Москва → пообщаться

хочу найти подружку для комфортного общения 🩵

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Откликнулись 2 участника
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