Москва
Профиль пользователя Ketty
О себе
Ищу настоящую подругу, чтобы часами обсуждать личные новости, переживания, ходить по магазинам и худеть)
Ниже я расскажу о себе, чтобы сэкономить наше время и у тебя сложилось представление обо мне.
Мои минусы:
1. Эмоциональная, синтиментальная и ранимая.
2. Могу пропасть на какое-то время, отвечать на смс по несколько дней.
3. Ленивая, безответственная.
4. Лютый фанатик шуточек про смерть.
Плюсы:
1. Весёлая, добрая. Люблю слушать, общаться. Умею поддерживать.
2. Люблю шоппинг, в реале и офлайн.
3. Предпочитаю потрындеть несколько часов, чем это же количество времени переписываться.
4. Не работаю, много свободного времени.
Факты:
1. Обожаю психологию, готова часами обсуждать книги, семинары или интересные случаи на эту тему.
2. Ненавижу фильмы ужасов, пошлый юмор.
3. Нет вредных привычек. Не ругаюсь и не перевариваю маты, лютое быдло и безнравственность.
4. Не любитель прогулок, домоседка.
5. Нравится мистика, астрология, таро и пр.
6. Люблю животных, особенно больших собак.
7. Люблю игры на компе, и настольные.
Любимые книги П. Коэльо "Алхимик", У.П. Янг "Хижина", С. Майер "Сумерки", детективы Марининой.
Любимые фильмы/сериалы "Кто Я", "Сумерки", фильмы Марвел, Смешарики, Сваты.
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