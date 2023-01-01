О себе

Ищу настоящую подругу, чтобы часами обсуждать личные новости, переживания, ходить по магазинам и худеть)

Ниже я расскажу о себе, чтобы сэкономить наше время и у тебя сложилось представление обо мне.



Мои минусы:

1. Эмоциональная, синтиментальная и ранимая.

2. Могу пропасть на какое-то время, отвечать на смс по несколько дней.

3. Ленивая, безответственная.

4. Лютый фанатик шуточек про смерть.



Плюсы:

1. Весёлая, добрая. Люблю слушать, общаться. Умею поддерживать.

2. Люблю шоппинг, в реале и офлайн.

3. Предпочитаю потрындеть несколько часов, чем это же количество времени переписываться.

4. Не работаю, много свободного времени.





Факты:

1. Обожаю психологию, готова часами обсуждать книги, семинары или интересные случаи на эту тему.

2. Ненавижу фильмы ужасов, пошлый юмор.

3. Нет вредных привычек. Не ругаюсь и не перевариваю маты, лютое быдло и безнравственность.

4. Не любитель прогулок, домоседка.

5. Нравится мистика, астрология, таро и пр.

6. Люблю животных, особенно больших собак.

7. Люблю игры на компе, и настольные.



Любимые книги П. Коэльо "Алхимик", У.П. Янг "Хижина", С. Майер "Сумерки", детективы Марининой.

Любимые фильмы/сериалы "Кто Я", "Сумерки", фильмы Марвел, Смешарики, Сваты.