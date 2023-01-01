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Москва
Профиль пользователя Ketty

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О себе

Ищу настоящую подругу, чтобы часами обсуждать личные новости, переживания, ходить по магазинам и худеть)
Ниже я расскажу о себе, чтобы сэкономить наше время и у тебя сложилось представление обо мне.

Мои минусы:
1. Эмоциональная, синтиментальная и ранимая.
2. Могу пропасть на какое-то время, отвечать на смс по несколько дней.
3. Ленивая, безответственная.
4. Лютый фанатик шуточек про смерть.

Плюсы:
1. Весёлая, добрая. Люблю слушать, общаться. Умею поддерживать.
2. Люблю шоппинг, в реале и офлайн.
3. Предпочитаю потрындеть несколько часов, чем это же количество времени переписываться.
4. Не работаю, много свободного времени.


Факты:
1. Обожаю психологию, готова часами обсуждать книги, семинары или интересные случаи на эту тему.
2. Ненавижу фильмы ужасов, пошлый юмор.
3. Нет вредных привычек. Не ругаюсь и не перевариваю маты, лютое быдло и безнравственность.
4. Не любитель прогулок, домоседка.
5. Нравится мистика, астрология, таро и пр.
6. Люблю животных, особенно больших собак.
7. Люблю игры на компе, и настольные.

Любимые книги П. Коэльо "Алхимик", У.П. Янг "Хижина", С. Майер "Сумерки", детективы Марининой.
Любимые фильмы/сериалы "Кто Я", "Сумерки", фильмы Марвел, Смешарики, Сваты.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика🏢 Работа🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → активный отдых

Ищу подругу для совместного похудения

маленькое фото пользователя adele37
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя sonechka7

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу измениться до неузнаваемость

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Ekatmeow

Москва → пообщаться

Я интроверт, хотелось бы найти подругу

Откликнулось 7 участников

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Москва → другое

Хотелось бы найти людей по интересам, соседей:) САО, м. Лианозово,м. Алтуфьево

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Москва → прогуляться, перекусить

кто хочет встретиться в кафе, поболтать, узнать у подсознания ответы через МАК?

Откликнулись 3 участника

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