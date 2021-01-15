⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Готова поддержать почти любой разговор.
Москва
Профиль пользователя Keti_Melua
О себе
Готова поддержать почти любой разговор.
Интересуюсь астрономией, люблю научно-фантастические фильмы («Бегущий по лезвию», «Начало», «Довод»).
А также: фитнес (железо🤤), чтение книг ( от фантастики до классической зарубежной прозы) и пр.
Давай, поговорим за жизнь?)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги
Не нравится:
События пользователя
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам