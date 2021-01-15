О себе

Готова поддержать почти любой разговор.



Интересуюсь астрономией, люблю научно-фантастические фильмы («Бегущий по лезвию», «Начало», «Довод»).



А также: фитнес (железо🤤), чтение книг ( от фантастики до классической зарубежной прозы) и пр.



Давай, поговорим за жизнь?)