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Москва
Профиль пользователя Keti_Melua

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О себе

Готова поддержать почти любой разговор.

Интересуюсь астрономией, люблю научно-фантастические фильмы («Бегущий по лезвию», «Начало», «Довод»).

А также: фитнес (железо🤤), чтение книг ( от фантастики до классической зарубежной прозы) и пр.

Давай, поговорим за жизнь?)

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Дружить, общаться на разные темы 😌

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