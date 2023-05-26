Сейчас работаю удаленно, нахожусь в цикле: дом - спортзал - вкусвилл - дом😁 хочу разорвать цикл, новое приятное знакомство будет для меня уже событием! Достаточно интровертивна (но иногда это не точно) Бесполезные (и не очень) факты обо мне: Музыка: большое разнообразие саундтреков + лимп бизкит, линкин парк, гуано эйпс, ханс циммер и пр. Концерты (done✅): раммштайн, гуано эйпс, дельфин, зеро пипл / энимал джаз, лимп бизкит, никельбек, ганс энд роузис и т.д. + что могу посещать и посещать: разные концерты фонда бельканто Сериалы: холистическое детективное агентство дирка джентли, тед лассо, рик и морти Фильмы: властелин колец, все везде и сразу, матрица, куда приводят мечты Игры: скай, американ макгис элис Книги: нила геймана (но домашняя библиотека с различными авторами достаточно увесиста) Возраст: 37 Место: мск, сао Кухня: вьетнамская или с содержанием морепродуктов/свежих овощей/фруктов (имитация гастрономических «путешествий») Иногда : рисую, гуляю в парке Горького / на Речном вокзале Животные: 2 кота Дети: 1 шт, подросток Хочу: путешествовать и делать это в удовольствие) + много чего еще с учетом моей зацикленной активности П.с. пришла с пикабу

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

Москва → прогуляться, перекусить Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → другое Совместный поход в девичий спортзал в Ховрино (сао) или пешие прогулки

Москва → Другое Совместный фитнес(онлайн / в зале / с тренером) / Живое общение

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