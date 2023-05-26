Москва
Профиль пользователя Kerry
О себе
Сейчас работаю удаленно, нахожусь в цикле: дом - спортзал - вкусвилл - дом😁 хочу разорвать цикл, новое приятное знакомство будет для меня уже событием!
Достаточно интровертивна (но иногда это не точно)
Бесполезные (и не очень) факты обо мне:
Музыка: большое разнообразие саундтреков + лимп бизкит, линкин парк, гуано эйпс, ханс циммер и пр.
Концерты (done✅): раммштайн, гуано эйпс, дельфин, зеро пипл / энимал джаз, лимп бизкит, никельбек, ганс энд роузис и т.д.
+ что могу посещать и посещать: разные концерты фонда бельканто
Сериалы: холистическое детективное агентство дирка джентли, тед лассо, рик и морти
Фильмы: властелин колец, все везде и сразу, матрица, куда приводят мечты
Игры: скай, американ макгис элис
Книги: нила геймана (но домашняя библиотека с различными авторами достаточно увесиста)
Возраст: 37
Место: мск, сао
Кухня: вьетнамская или с содержанием морепродуктов/свежих овощей/фруктов (имитация гастрономических «путешествий»)
Иногда : рисую, гуляю в парке Горького / на Речном вокзале
Животные: 2 кота
Дети: 1 шт, подросток
Хочу: путешествовать и делать это в удовольствие) + много чего еще с учетом моей зацикленной активности
П.с. пришла с пикабу
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
Ищу подругу)
Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨
Совместный фитнес(онлайн / в зале / с тренером) / Живое общение
Поужинать, прогуляться
Погулять, перекусить , поболтать 🥰весело провести время
Устроить повязушки в Царицино
Прогулка, общение (ЗАО)
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