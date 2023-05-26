Москва
Профиль пользователя Kerry

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О себе

Сейчас работаю удаленно, нахожусь в цикле: дом - спортзал - вкусвилл - дом😁 хочу разорвать цикл, новое приятное знакомство будет для меня уже событием!
Достаточно интровертивна (но иногда это не точно)

Бесполезные (и не очень) факты обо мне:
Музыка: большое разнообразие саундтреков + лимп бизкит, линкин парк, гуано эйпс, ханс циммер и пр.
Концерты (done✅): раммштайн, гуано эйпс, дельфин, зеро пипл / энимал джаз, лимп бизкит, никельбек, ганс энд роузис и т.д.
+ что могу посещать и посещать: разные концерты фонда бельканто
Сериалы: холистическое детективное агентство дирка джентли, тед лассо, рик и морти
Фильмы: властелин колец, все везде и сразу, матрица, куда приводят мечты
Игры: скай, американ макгис элис
Книги: нила геймана (но домашняя библиотека с различными авторами достаточно увесиста)
Возраст: 37
Место: мск, сао
Кухня: вьетнамская или с содержанием морепродуктов/свежих овощей/фруктов (имитация гастрономических «путешествий»)
Иногда : рисую, гуляю в парке Горького / на Речном вокзале
Животные: 2 кота
Дети: 1 шт, подросток
Хочу: путешествовать и делать это в удовольствие) + много чего еще с учетом моей зацикленной активности

П.с. пришла с пикабу

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → другое

Совместный поход в девичий спортзал в Ховрино (сао) или пешие прогулки

Москва → прогуляться, перекусить

Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → пообщаться

Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → сходить на мероприятие

Черновик черновик

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay
Москва → Другое

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя Iri_mas
Москва → Другое

Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

маленькое фото пользователя LinaPolina
Москва → Другое

Ищу подругу)

маленькое фото пользователя Anstass
Москва → Другое

Собрать компанию девчонок 30-37 лет для общения и досуга ✨

маленькое фото пользователя Aizhan01
Москва → Другое

Совместный фитнес(онлайн / в зале / с тренером) / Живое общение

маленькое фото пользователя Sayan
Москва → Другое

Поужинать, прогуляться

маленькое фото пользователя Julia_Blond
Москва → Другое

Погулять, перекусить , поболтать 🥰весело провести время

маленькое фото пользователя TatyanaL
Москва → Другое

Устроить повязушки в Царицино

маленькое фото пользователя IrinaSweet
Москва → Другое

Прогулка, общение (ЗАО)

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