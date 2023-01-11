О себе

По музыкальным предпочтениям от классики, рок н рола, джаза, рока , металла, все от состояния души , места и времени. Спорт - все нравится, но не всем успеваю заниматься. Преуспел чуть лучше в большом теннисе, сноуборде, горных лыжах, плавание, Вейке, мотоциклетном спорте. Имеется небольшой танцевальный навык - латина. Немного играю на пианино и гитаре. Осталось освоить парашютный спорт, авиаполеты, дайвинг и ряд чуть более экстремальных направлений. Любитель узнавать новое в различных сферах жизни. Общение с увлеченными людьми привносит в жизнь элемент радости и саморазвития. Обыденность немного удручает, приходится вносить коррекцию и яркие краски. Придумывать, создавать и реализовывать - жизненная специализация. Долго не могу находиться в состоянии покоя, тюлений отдых пробовал, не вышло. Формулировка жизненной модели - не согласен возражай, возражая предлагай, предлагая делай.