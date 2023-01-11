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Москва
Профиль пользователя Kenado

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О себе

По музыкальным предпочтениям от классики, рок н рола, джаза, рока , металла, все от состояния души , места и времени. Спорт - все нравится, но не всем успеваю заниматься. Преуспел чуть лучше в большом теннисе, сноуборде, горных лыжах, плавание, Вейке, мотоциклетном спорте. Имеется небольшой танцевальный навык - латина. Немного играю на пианино и гитаре. Осталось освоить парашютный спорт, авиаполеты, дайвинг и ряд чуть более экстремальных направлений. Любитель узнавать новое в различных сферах жизни. Общение с увлеченными людьми привносит в жизнь элемент радости и саморазвития. Обыденность немного удручает, приходится вносить коррекцию и яркие краски. Придумывать, создавать и реализовывать - жизненная специализация. Долго не могу находиться в состоянии покоя, тюлений отдых пробовал, не вышло. Формулировка жизненной модели - не согласен возражай, возражая предлагай, предлагая делай.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🍷 Алкоголь

Не нравится:

🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Активно провести время с различной чередой событий

маленькое фото пользователя Rezeda
маленькое фото пользователя Anna_T
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя vlkvA

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать обо всем и ни о чем, пофоткаться, выпить кофе)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Liliyanagval

Москва → прогуляться, перекусить

приглашаю в наше уютное коммьюнити для общения и новых друзей)

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя 21angelina21

Москва → прогуляться, перекусить

Приглашаю на свидание/ужин, живу метро Сокольники

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Laosong

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка или посиделки в кафе,допустим

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя mimibitta

Москва → прогуляться, перекусить

Испробуем приложение🤨

Откликнулось 12 участников

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