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Москва
Профиль пользователя Kemal

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О себе

Гуляю в парках по ночам, катаюсь на inmotion v11, воспитываю кошку, работаю дома.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

🪐 Астрология / таро

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Чай с вкусняшками

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Откликнулись 3 участника
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