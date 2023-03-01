DevOps. В свободное время регулярно тренируюсь в зале, осваиваю анатомию, мфр и массаж. Так же интересуюсь психологией, настольными играми, фотографией, общением с интересными людьми и учусь играть на гитаре:) Остальное как и у всех - кино, прогулки, ресторанчики и кафе, книги и прочее:)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба ✝️ Религия

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

Москва → Другое Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

Подольск → Другое поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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