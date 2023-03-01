Москва
Профиль пользователя Kelerd

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фото #2 пользователя Kelerd

О себе

DevOps. В свободное время регулярно тренируюсь в зале, осваиваю анатомию, мфр и массаж. Так же интересуюсь психологией, настольными играми, фотографией, общением с интересными людьми и учусь играть на гитаре:)
Остальное как и у всех - кино, прогулки, ресторанчики и кафе, книги и прочее:)

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба ✝️ Религия

Не нравится:

☣️ Токсичность 💩 Странный юмор

События пользователя

Москва → пообщаться

Пообщаться на разные темы, найти новые знакомства.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя GTK67
Москва → Другое

Можно попробовать тебя пофоткать?)

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Aleksandra02
Москва → Другое

Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Челябинск → Другое

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

маленькое фото пользователя ahannaah
Москва → Другое

Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя diakat09
Москва → Другое

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

маленькое фото пользователя ResQ
Подольск → Другое

поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚

маленькое фото пользователя Narahold
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Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

маленькое фото пользователя Aktasik
Москва → Другое

Друзьяшки найдитесь

маленькое фото пользователя Slowmo
Москва → Другое

Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)

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