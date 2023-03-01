Москва
Профиль пользователя Kelerd
О себе
DevOps. В свободное время регулярно тренируюсь в зале, осваиваю анатомию, мфр и массаж. Так же интересуюсь психологией, настольными играми, фотографией, общением с интересными людьми и учусь играть на гитаре:)
Остальное как и у всех - кино, прогулки, ресторанчики и кафе, книги и прочее:)
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3
Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
поиграть в лигу (арам/тфт) и поделиться анимехами 🌚
Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends
Друзьяшки найдитесь
Геймеры здесь? Ищу друзей для совместной игры в Final Fantasy 14)
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