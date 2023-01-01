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Москва
Профиль пользователя Kelem

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О себе

Вредная кусючая собака 🐶
Время от времени рисую всякоразное, когда вдохновение накатывает. Могу проводить часы в фотошопе за созданием баннеров и прочей лабуды. Коллекционирую пони (mlp) больше 15-ти лет, накрабила уже более 1,7к экземпляров, начиная с 82-го года выпуска. Люблю текстовые ролевки, но с удовольствием попробую и другие формы отыгрыша, если предложите 😌 С работой и учёбой пока не складывается, но я в процессе урегулирования этого вопроса.
Музыку люблю потяжелее, фильмы пострашнее, а игры - преимущественно старые или инди. Ну, не вкатывает мне современный ААА игрострой 😅
Спорта в моей жизни пока недостаёт, ибо любимый скейтборд 90+ кг тушку не тянет, потому я в процессе поиска более подходящей формы физ. нагрузки.
Люблю новую информацию и увлеченных людей, так что с удовольствием послушаю о ваших хобби. Потяну недолгие прогулки и чайные/кафешные посиделки, прочее - в зависимости от наличия возможности примостить куда-то попу 😅
💀 Имею свойство критиковать классическую литературу и композиторов эпохи классицизма 💀

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные📺 Политика🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро

Участие в других событиях

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Веселые безалкогольные вечеринки со знакомствами💃🕺

Откликнулось 47 участников

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В поисках интересных собеседников и компании

Откликнулись 3 участника

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