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Москва
Профиль пользователя KEKCUK

фото пользователя KEKCUK

О себе

Кекс! Но вместо изюма-тараканы🤗🤗🤗

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → пообщаться

Когда мир остановился

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулось 88 участников

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Москва → пообщаться

Простое, лёгкое общение на любые темы)

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Кто знает достойную замену тиндера?

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