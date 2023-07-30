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Москва
Профиль пользователя Keity

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О себе

Работаю в IT. Живу в Москве, но иногда уезжаю пожить в другие страны (после 2022 года). Я увлекаюсь психологией и самоанализом, люблю писать. В последнее время подсела на курсы по писательскому мастерству

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходим поужинать или выпить кофе?

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маленькое фото пользователя Merille
маленькое фото пользователя Julia1
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маленькое фото пользователя Oliana
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маленькое фото пользователя Vasilisa070922
маленькое фото пользователя Alena30
маленькое фото пользователя Anytochka
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Geraldine
маленькое фото пользователя tanyaa21
Откликнулось 20 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулся 131 участник

маленькое фото пользователя Anastasia02

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу/подруг

Откликнулся 121 участник

маленькое фото пользователя Dianak

Москва → прогуляться, перекусить

Стань частью нашей компании❤️

Откликнулось 111 участников

маленькое фото пользователя Diana_m

Москва → прогуляться, перекусить

Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя KatarinaEsova

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для тёплых встреч 🧚🏻‍♀️

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Mary.solen

Москва → прогуляться, перекусить

Буду рада найти подругу) прогуляться в интересных местах или выпить кофе 🥧☕️

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя khalilovaelina

Москва → сходить на мероприятие

пойти на арт-маркет болото, напокупать там безделушек и сходить на творческие мк

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Sophi_I

Москва → сходить на мероприятие

Люблю театр и просто прогулки с разговорами по душам)

Откликнулось 7 участников

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