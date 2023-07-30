⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Keity
О себе
Работаю в IT. Живу в Москве, но иногда уезжаю пожить в другие страны (после 2022 года). Я увлекаюсь психологией и самоанализом, люблю писать. В последнее время подсела на курсы по писательскому мастерству
Была в сети сегодня
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам