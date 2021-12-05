Я творческая личность. Увлекаюсь татуировками, рисую и кастомлю одежду, посещаю уроки вокала и мечтаю собрать группу. Также стараюсь активно вести инсту, буду рада что-то поснимать совместно, продумать какой-то контент или просто поснимать фото/видео. Люблю танцевать, как клубное, так и латино. Буду очень рада найти подругу, с которой можно будет отправиться в выходные на дискотеку. Из музыки предпочитаю многое: от рока до хип-хопа. Не фанатка театров, музеев и галерей, но иногда посещаю. Спортом и активностями не занимаюсь. Предпочитаю спокойные виды отдыха. Обожаю животных. Я - веган.

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

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