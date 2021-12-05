Москва
Профиль пользователя Keira

фото пользователя Keira
фото #2 пользователя Keira
фото #3 пользователя Keira
фото #4 пользователя Keira
фото #5 пользователя Keira

О себе

Я творческая личность. Увлекаюсь татуировками, рисую и кастомлю одежду, посещаю уроки вокала и мечтаю собрать группу.

Также стараюсь активно вести инсту, буду рада что-то поснимать совместно, продумать какой-то контент или просто поснимать фото/видео.

Люблю танцевать, как клубное, так и латино. Буду очень рада найти подругу, с которой можно будет отправиться в выходные на дискотеку.

Из музыки предпочитаю многое: от рока до хип-хопа.

Не фанатка театров, музеев и галерей, но иногда посещаю.

Спортом и активностями не занимаюсь. Предпочитаю спокойные виды отдыха.

Обожаю животных. Я - веган.

Профиль обновлён 28 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по центру Москвы, пофоткаться, поболтать, выпить кофе.

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.