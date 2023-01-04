Москва
Профиль пользователя keikoreiko
О себе
Художник-иллюстратор ✏️
Люблю настольные игры (из любимых — Серп и Кланк), мультфильмы студии Гибли и детективные сериалы.
Хожу по тематическим квизам 🎉
Увлекаюсь комнатными растениями, у меня их больше 20 (не очень много, но все же!) 🪴
Есть собака, много с ней занимаюсь, ходим на курсы, гуляем в лесу 🐺
Не пью, не танцую))
Профиль обновлён 2 июня 2023 г.
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