Художник-иллюстратор ✏️ Люблю настольные игры (из любимых — Серп и Кланк), мультфильмы студии Гибли и детективные сериалы. Хожу по тематическим квизам 🎉 Увлекаюсь комнатными растениями, у меня их больше 20 (не очень много, но все же!) 🪴 Есть собака, много с ней занимаюсь, ходим на курсы, гуляем в лесу 🐺 Не пью, не танцую))

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы

📺 Политика 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💕 Обсудить отношения

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