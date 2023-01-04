Москва
Профиль пользователя Keff
О себе
Бегаю, катаюсь на велосипеде, а зимой на сноуборде
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Москва → Другое
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊
Москва → Другое
сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис
Москва → Другое
Поболтать о том, о сем
Москва → Другое
Погулять с собаками
Москва → Другое
Покататься на роликах
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.