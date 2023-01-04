Москва
Профиль пользователя Keff

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О себе

Бегаю, катаюсь на велосипеде, а зимой на сноуборде

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🏢 Работа 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Го на эльбрус 🏂🏂🏂

Москва → путешествия

ФлекситЬ, тусоваться, отрываться

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Москва → активный отдых

Го на пробежку

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу попутчика в Дубай

Участие в других событиях

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Прогулки и интересное времяпровождение

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Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

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сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

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Поболтать о том, о сем

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