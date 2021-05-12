Москва
Профиль пользователя Keerycz
О себе
russian/italian
psychology, paintings, theatre
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей 🍷 Алкоголь 🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика ☣️ Токсичность
Участие в других событиях
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