А я читаю книжки, слушаю неприятную музыку, шарюсь по мероприятиям, ничего святого для стëба, работаю в образовании 5/2, в оставшиеся 2 - за любой движ с любыми излишествами. Опрятен как правило. Ну и да, иногда, в припадке деятельности - могу принести какую-никакую пользу в быту.

Профиль обновлён 13 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги ☣️ Токсичность 🐈 Домашние животные

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес 🏢 Работа

Москва → сходить на мероприятие Через полчаса, дорогие мои люди, не идёт-ли кто на uratsakidogi?

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.