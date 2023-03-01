Люблю компьютерные игры и настолки, книги (фантастика и приключения), фильмы (Нолан, Тарантино). Слушаю транс, рок. Периодически катаюсь на велике.

Профиль обновлён 18 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📚 Книги 🐈 Домашние животные 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться

✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

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