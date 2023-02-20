⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя KBAHTOBOE

фото пользователя KBAHTOBOE
фото #2 пользователя KBAHTOBOE
фото #3 пользователя KBAHTOBOE

О себе

Люблю читать фэнтези и приключения, особенно китайские новеллы, но не против и других жанров.
Немного пишу статьи про древний Китай в качестве хобби.
Нравятся фолк и авторская песня.
Не против посмотреть и пообсуждать корейские дорамы.
Обожаю людей, которые понимают мои шутки.
Самый нефотогеничный человек на планете.
Всегда стараюсь утешить огорчённого человека.
На самом деле, очень одинока (⁠个⁠_⁠个⁠)

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nasti_mov
Москва → Другое
Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?
маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое
Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)
маленькое фото пользователя Entropos
Москва → Другое
Обсудить новеллы в жанре сянься/фэнтези
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.