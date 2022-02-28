Москва
Профиль пользователя kayraven

фото пользователя kayraven

О себе

Люблю искусство во всех его проявлениях: кинематограф, изобразительное искусство, моду, дизайн, фотографию, литературу и музыку.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сходить на выставку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Polly98
Москва → Другое

Для пятничных и субботних баров

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥

маленькое фото пользователя anikeng
Москва → Другое

погулять, сходить куда-нибудь

маленькое фото пользователя Rina_Lun
Москва → Другое

Рина, 25 лет., Москва

маленькое фото пользователя Llera
Москва → Другое

Прогуляться по Москве,выпить кофе)

маленькое фото пользователя te.v.ka
Москва → Другое

Сходить на standup

маленькое фото пользователя Alinakudryash
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Asiya
Москва → Другое

Поговорить

маленькое фото пользователя Alex11
Москва → Другое

Hi, do you speak English?

маленькое фото пользователя Mari.Firsova
Москва → Другое

Ищу подружку для воскресного бранча ☕️

маленькое фото пользователя Jane
Москва → Другое

Выставки/музеи/кино/театры

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.