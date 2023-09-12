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Москва
Москва
Профиль пользователя katyushaaa
О себе
хочу познакомиться с классными людьми, подружиться, можем придумать что-нибудь интересное и хорошо провести время вместе)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🏫 Учеба🏢 Работа
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