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Москва
Профиль пользователя KatyPerry

фото пользователя KatyPerry

О себе

Я честная, вежливая, открытая, немного отвыкла от общения, так как засиделась дома с детьми на удаленке. Люблю природу, книги, театр, прогулки. Не откажусь просто поболтать ни о чем или сходить в какое-то интересное место.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу друга и единомышленника для общения и совместных вылазок)

маленькое фото пользователя Ursula
маленькое фото пользователя Liliya.New
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 120 участников

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя D.Maltseva

Москва → пообщаться

Ищу подружек 🫶🏼

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Ekaterina_s

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг 28-36 лет 🌸

Откликнулось 19 участников

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для душевного общения в идеале на долго 26+

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Москва → пообщаться

пошутить, пожаловаться, подружить

Откликнулось 14 участников

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Москва → собрать компанию

КНИГИни и КНИГИзья любители читать, завтракать и общаться

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