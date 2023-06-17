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Москва
Москва
Профиль пользователя KatyPerry
О себе
Я честная, вежливая, открытая, немного отвыкла от общения, так как засиделась дома с детьми на удаленке. Люблю природу, книги, театр, прогулки. Не откажусь просто поболтать ни о чем или сходить в какое-то интересное место.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль
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