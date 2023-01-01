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Москва
Профиль пользователя Katylenskii

фото пользователя Katylenskii

О себе

Люблю изучать иностранные языки , занятия пилатесом , прогулки по Москве , чтение романов 💋

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян

События пользователя

Москва → другое

Девочки , кто составит компанию в papa bar village ? 💋

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KaterinaKatya

Москва → прогуляться, перекусить

Кто составит компанию в бар ?)

Откликнулось 7 участников

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