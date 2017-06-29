Москва
Профиль пользователя Katyken
О себе
Лечусь от депресии. ищу друзей здесь, потому что в реальности меня никто не замечает. Не умею веселиться. Пессимист, скромная, закрытая. Пытаюсь бороться со своим недугом, чтобы почувстовать вкус жизни. Готова общаться, выслушивать проблемы и быть верным другом.
Го делиться тупыми видосами, мемами и тиктоками
Профиль обновлён 21 августа 2023 г.
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