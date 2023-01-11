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Москва
Готова пообсуждать все, что связано с управлением 😍 достаточно много с этим сталкиваюсь и оно мне очень нравится
Москва
Профиль пользователя Katybbat
О себе
Готова пообсуждать все, что связано с управлением 😍 достаточно много с этим сталкиваюсь и оно мне очень нравится
Занималась импровизацией - длинной и короткой формы, люблю юмор и с удовольствием готова пойти на стендап и импров 🔥
Люблю исследовать все новое, сейчас Москва одно новое событие для меня 🙈
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
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