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Москва
Профиль пользователя Katybbat

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О себе

Готова пообсуждать все, что связано с управлением 😍 достаточно много с этим сталкиваюсь и оно мне очень нравится

Занималась импровизацией - длинной и короткой формы, люблю юмор и с удовольствием готова пойти на стендап и импров 🔥

Люблю исследовать все новое, сейчас Москва одно новое событие для меня 🙈

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь
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