О себе

Готова пообсуждать все, что связано с управлением 😍 достаточно много с этим сталкиваюсь и оно мне очень нравится



Занималась импровизацией - длинной и короткой формы, люблю юмор и с удовольствием готова пойти на стендап и импров 🔥



Люблю исследовать все новое, сейчас Москва одно новое событие для меня 🙈